Karina Severino será telonera de Yuridia: “No me queda más que agradecer”

La cantante costarricense Karina Severino será la telonera del esperado concierto de Yuridia, este domingo en el Palacio de los Deportes, Heredia.



Teletica.com conversó con Severino, quien dice estar muy emocionada por la oportunidad y que “ya tiene listo todo, hasta el outfit”.



Severino se dedica profesionalmente a la música desde hace 20 años y participó tiempo atrás en el formato Tu Cara me Suena (TCMS).

"Recuerdo mi participación en TCMS porque pude aprender mucho, a pesar de que no sabía nada. También compartir con las personas, fue lindísimo porque era gente con la que no había trabajado nunca. Siempre es bueno crecer, y ese programa me ayudó y lo agradezco", acotó.