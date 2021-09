Karina Severino gana tercera gala de ‘Tu Cara me Suena’

La cantante nacional Karina Severino se proclamó ganadora de la tercera gala de “Tu Cara me Suena” con la imitación del cantante griego Demis Roussos.



“Me siento muy feliz porque trabajé mucho para lograr el principal objetivo de la imitación, que era el tipo de vibrato que tiene el cantante original. Te lo juro que en un momento dije ‘¡ya no puedo más! Voy a cantar con mi voz original, porque por más que quiera no lo voy a lograr’. Sin embargo, no me rendí y en el ensayo general Luis Montalbert me ayudó a afinar un detalle y, practicando unas horitas, lo pude hacer. Tal vez no se escuchó igual, pero sí muy parecido”, comentó Severino.

Los tres millones de colones serán donados a la Fundación Génesis, que se dedica a trabajar con población en riesgo social.

Karina fue la sexta participante en salir a escena y su calificación final fue de 61 puntos.

La tercera gala

Los nervios de los participantes estaban a flor de piel, pues los hombres imitarían a artistas femeninas y todas las mujeres a intérpretes masculinos, por lo que hacía más tensa y difícil la personificación.

Eso se vio reflejado en la presentación de Ed Quesada, a quien se le olvidó una parte de la canción; sin embargo, sus compañeros le alentaron a seguir desde el sillón.

“Es una mezcla de emociones. La preparación, los nervios, estar así (caracterización), tratar de hacerlo bien... Son tantos elementos, pasó y es aceptable, somos humanos. ¡A seguir! El show tiene que continuar”, explicó el artista con una sonrisa en su rostro.

Esta tercera gala, tuvo como invitado al ganador de la quinta temporada, Esteban Gómez, conocido como Gonín. El vecino de Alajuelita imitó a Rosario Montes de "Pasión de Gavilanes".

La noche realmente estuvo llena de emociones y mucha diversión.

En la próxima gala, el escenario de “Tu Cara me Suena” recibirá al segundo lugar de Nace Una Estrella, Ariel Darío Jiménez: el naranjeño imitará a Pedrito Fernández.

Recuerde que puede repasar cómo quedó la tabla de posiciones y disfrutar de todas las presentaciones aquí.