Karina Ramos y su mensaje de amor propio: “Ningún mal comentario cambiará quién eres”

La exreina de belleza Karina Ramos utilizó su cuenta de Instagram, con más de 782 mil seguidores, para enviar un fuerte mensaje de amor propio.



La modelo, de 31 años, indicó que últimamente ha recibido comentarios sobre un supuesto aumento de peso, “que se ve vieja” y hasta que su abdomen “es de embarazo”.



Ante esta lluvia de críticas, que Ramos califica como “comentarios groseros y mal intencionados”, decidió publicar un video en el que acepta su cuerpo y agradece todo lo que ha logrado a nivel personal.



​"Me siento linda, me siento fuerte y con muchas ganas de seguir construyendo mis sueños. La mejor lección que he aprendido es que cuando tú sabes quién eres, cuando trabajas en tu relación contigo misma, no hay ningún comentario externo que te haga dudar de ti.

"Aprendí a disfrutar cada etapa, las buenas y las más o menos… Aprendí a apreciar siempre lo bueno y evitar todo lo que no se siente bien en el corazón. Pero también a no pelear con mi cuerpo si algunos días no se ve como me gustaría o si a veces me siento mal", subrayó.