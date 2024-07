Karina Ramos pide respeto: “No seamos tan doble moral”

La modelo costarricense Karina Ramos, en el marco de la celebración del Pride, reposteó una información que califica al presidente Rodrigo Chaves como “lgbtiqfóbico”, lo que Ramos acompañó con un fuerte mensaje.



Muchos internautas atacaron a la costarricense “por no saber nada del tema” y hasta le solicitaron que no volviera a opinar de política “por ser mujer”.

Ante esto, la presentadora de televisión envió un fuerte mensaje en el que explica la relevancia de que los influencers hablen de temas de derechos y realidad nacional. Además, indicó que las mujeres merecen voz y no solo ser calificadas por sus cuerpos o belleza.

"No hablar de estos temas siempre es mucho más fácil, por eso muchas figuras públicas no se refieren a temas políticos o sociales. Desde que lo estaba escribiendo sabía que iban a aparecer este tipo de personajes. Lamentablemente, en la sociedad machista en la que vivimos, es demasiado común que cuando una mujer habla de temas sociales reciba críticas e insultos, pero es la misma gente que no tiene ninguna queja al ver una foto de la misma persona en bikini.

"Que una persona se dedique a medios de comunicación no hace que no sepa de otros temas. Que una persona no hable todos los días de política no significa que no sepa. Dejemos de ser tan ignorantes... Todos somos más que fotos bonitas y si tenemos la oportunidad de promover algo positivo como tener valores y educación, hay que hacerlo. Le moleste a quien le moleste", subrayó.