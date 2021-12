Karina Ramos no obtuvo premio de 'Influenciador latino del año'

La modelo, presentadora y ex Miss Costa Rica, Karina Ramos, no obtuvo el premio de 'Influenciador latino del año 2021' de People´s Choice Awards 2021.

Ella era la única costarricense nominada, sin embargo, no logró alcanzar la cantidad de votos que posicionaron de número uno a Daniela Calle y María José Garzón de "Calle y Poché".



"Esta vez no ganamos un premio #teamKary, pero ganamos algo más grande, que a futuro nos hará llegar muy lejos (a mí y a ustedes que sueñan conmigo aunque no me conozcan).

¡Gracias a todos por sus mensajes! Con o sin trofeo, este año ha sido un triunfo constante y parece todo un sueño. Gracias por tanto cariño, que todas esas buenas vibras se les devuelvan multiplicadas", comentó Karina Ramos.