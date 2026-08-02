Karaoke, DJs y música plancha: así será el evento para celebrar el mes de las madres

El 7 y 8 de agosto se celebrará el Plancha Fest edición Mamacitas, un espacio pensado para reunir a los amantes de la música plancha en el Nebula Center en Heredia.

El evento nació para traer de vuelta aquellas canciones que, por tantos años, han marcado a los hogares costarricenses. La fiesta contará con dos noches temáticas, incluyendo karaoke y djs para los amantes del género.

“Nos encanta crear experiencias que conecten emocionalmente con las personas. En esta ocasión no solo celebramos el mes de las madres; celebramos los recuerdos, las historias y esas canciones que siguen siendo capaces de reunir a toda la familia en una misma pista de baile”, detalló Pablo Formal, organizador del evento.

Durante ambas noches, los asistentes podrán disfrutar de una amplia selección musical junto a espacios para fotografías, experiencias interactivas y un ambiente diseñado para cantar, bailar y disfrutar la noche al máximo. Este evento es organizado por Nunu Productions, quienes prometen traer la noche más grande del desahogo en el país.



Las entradas están disponibles a través de NuNuCR.com y puede consultar toda la información en las redes sociales oficiales de la productora NuNu CR.