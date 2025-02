Kapo dice que “muy pronto” realizará concierto en Costa Rica

El cantante colombiano Kapo fue el cuarto artista en presentarse en la tarima principal de PicNic Fest, este 8 de febrero y minutos después de su show conversó con Teletica.com.



El artista, oriundo de Cali, confesó lo especial que se sintió poder cantar frente a miles de ticos y agradeció el cariño de "mi gente".



Juan David Loaiza Sepúlveda, nombre completo del cantante, lleva más de 15 años de trayectoria musical, peor no fue hasta 2024 que logró conectar con el público y triunfo en la música con sus canciones Ohnana, Uwaie, además de su colaboración con Danny Ocean, Imagínate.



Kapo contó que pretende volver "muy pronto" a Costa Rica, esta vez con un concierto solo suyo, ya que le quedó debiendo a los ticos su canción Pelinegra, que es una de sus favoritas.



El colombiano de 26 años es conocido como Kapo, ya que era el apodo de su padre, quien no fue una figura muy presente en su vida.

​"Si él al menos no me dio el apellido, por lo menos me quedo con el sobrenombre", ha explicado en múltiples ocasiones.