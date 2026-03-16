Kapo conquista 'PicNic' y es confirmado como artista internacional de Expo San Carlos

La organización de la Expo San Carlos Internacional confirmó a Kapo como uno de los artistas internacionales de su edición 2026, consolidando así una cartelera que combina entretenimiento masivo con una de las vitrinas comerciales y agropecuarias más importantes del país.

El show será el sábado 18 de abril a las 6 p.m., en Muelle de San Carlos.

El cantante, quien recientemente se presentó en el festival PicNic el pasado 14 de marzo, aseguró en entrevista con Teletica que Costa Rica ocupa un lugar especial en su carrera.

“El público tico siempre nos recibe con amor, es un lugar donde hay mucha cultura y a la gente le encanta la música”, expresó.

El artista destacó el crecimiento que ha tenido en el último año, pasando de contar con algunos éxitos a convertirse en un fenómeno global.

​“Las canciones han llegado a los corazones de la gente y eso me tiene feliz”, añadió.

Durante su presentación más reciente, Kapo incluso sorprendió al público al utilizar la camiseta de la Selección Nacional, un gesto que, según explicó, ya tenía previsto.

​“Ellos saben que es un solo corazón siempre”, comentó.

La presentación la "Cámara", como es conocida la Expo San Carlos, será la tercera visita de ​Kapo al país.

Una plataforma clave para la región

Más allá del espectáculo musical, la Expo San Carlos 2026 se desarrollará del 16 al 27 de abril como un motor económico para la Zona Norte, integrando actividades comerciales, familiares y agropecuarias.

De acuerdo con el vocero del evento Walter Hernández, la feria genera un impacto que trasciende el campo ferial, beneficiando sectores como transporte, hotelería, comercio y servicios.

“La Expo no es solo una celebración, es una plataforma de reactivación económica que impulsa a emprendedores y empresas en áreas como turismo, alimentación, moda y servicios”, indicó.

La edición 2026 reunirá múltiples actividades para todos los públicos, entre ellas:

Exhibición de más de 700 cabezas de ganado y juzgamiento de razas puras.

Subastas y exposición de genética bovina de alto nivel.

Tope nacional, rodeos y actividades ecuestres.

Juegos mecánicos, espacios familiares y oferta gastronómica.

Más de 70 stands comerciales que generan empleo directo e indirecto.

El presidente de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, Freddy Arroyo Bolaños, subrayó que el evento busca integrar tanto al sector productivo como a las familias costarricenses, posicionando a la región como un punto de encuentro nacional.

Asimismo, la organización confirmó un operativo de seguridad que incluye presencia policial, seguridad privada y más de 80 cámaras de vigilancia monitoreadas por la policía municipal.

Con esta propuesta integral, la Expo San Carlos 2026 se perfila como una de las actividades más relevantes del año, combinando negocios, tradición y entretenimiento en un solo espacio.

Puede repasar la agenda completa del evento en las redes sociales de la Expo.



