Kanye West y Kim Kardashian viven separados, según medios

El rapero estadounidense Kanye West y su esposa, la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian, viven separados, informó la televisión NBC News, citando a una fuente cercana a la familia.



Desde hace meses, West, de 43 años, vive en Wyoming (oeste) y Kim Kardashian, de 40 años, sigue en California con sus cuatro hijos, según esa fuente.



La pareja, que se casó en Italia en mayo de 2014, es a menudo objeto de rumores sobre el fracaso de su matrimonio, el primero para el rapero y el tercero para Kardashian.



Los dos famosos participan en sesiones de terapia de pareja y no hay ninguna otra persona implicada en su separación, según la misma fuente.



"Kanye ama a su familia extensa. Son muy cercanos. Han empezado una terapia. Trabajan en su matrimonio", dijo esa persona a NBC News.



La pareja ha hablado de la posibilidad de divorciarse, pero Kim Kardashian no ha entablado los trámites de separación, añadió esa fuente.



Varias revistas del corazón como People o Page Six afirman, sin embargo, que Kim Kardashian se dispone a pedir el divorcio.



Kanye West no ha ocultado sus trastornos bipolares. En julio, tras el anuncio de su candidatura para las presidenciales de Estados Unidos, en las que obtuvo 60.000 votos, hizo declaraciones incoherentes y publicó mensajes enigmáticos en Twitter, en los que sugirió que su esposa lo quería hacer internar en un hospital psiquiátrico.



También la acusó de haber tenido una relación con otro rapero, Meek Mill, que desmintió esas palabras.



Kim Kardashian pidió entonces "compasión y empatía" para su marido y dijo que quienes "conocen a Kanye saben que sus palabras no siempre coinciden con sus intenciones".



El trastorno bipolar se caracteriza por la alternancia de periodos de exaltación y de depresión.



Kardashian, muy seguida en las redes sociales, no ha mencionado a su marido en los mensajes publicados en las últimas semanas. La pareja tiene dos niñas, North (7 años) y Chicago (2 años), y dos niños, Saint (5 años) y Psalm (19 meses).



Kim Kardashian se dio a conocer en un programa de telerrealidad que sigue la vida diaria de su familia. Con la ayuda de su madre y de esa exposición mediática, se convirtió en una exitosa emprendedora y lanzó líneas de productos cosméticos y una marca de ropa.