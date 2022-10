Kanye West, el rapero que suma nuevas polémicas y aleja a sus fans

Por AFP Agencia | 14 de octubre de 2022, 10:36 AM

El rapero estadounidense Kanye West ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más polémicas de la industria del entretenimiento. Pero sus más recientes acciones, que incluyen comentarios antisemitas y mensajes de supremacía blanca, han alejado a fanáticos y socios comerciales por igual.



Es otro capítulo difícil para el rapero y magnate de la moda que una vez fue aclamado como un genio artístico, pero cuyo terco inconformismo lo ha hecho llevar la libertad de expresión al límite.



Durante la última Semana de la Moda de París, la estrella afroestadounidense, también conocida como "Ye", lució un camiseta con la frase "White Lives Matter" ("La vida de los blancos importa"), una distorsión del famoso lema "Black Lives Matter", símbolo de las protestas antirracistas de 2020 en Estados Unidos.



Unos días más tarde, sus cuentas de Instagram y Twitter fueron suspendidas tras la publicación de mensajes considerados antisemitas, que hacían referencia a teorías de la conspiración sobre la supuesta influencia de la comunidad judía.



"Te voy a usar como ejemplo para mostrarle a las personas judías que te dijeron que me llamaras que no hay nadie que pueda amenazarme o influenciarme", escribió West en un intercambio con el rapero Diddy, que criticó su camiseta.



Numerosas celebridades denunciaron sus comentarios, que fomentan "el odio hacia los judíos", según el Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés).



Carácter imprevisible

Tras el escándalo que generó con su camiseta, West dio una entrevista a Fox News, la cadena favorita de los conservadores.



La entrevista, de por sí controversial, se volvió aún más polémica luego de que el medio Vice publicara extractos inéditos en los que el rapero realizaba declaraciones ligadas a teorías conspirativas racistas.



Esta semana, un productor del programa "The Shop: Uninterrupted", protagonizado por la estrella del baloncesto LeBron James, dijo que no quería emitir el episodio en el que aparecía West porque lo había utilizado para "repetir un discurso de odio".



El artista, que ya había puesto fin de forma abrupta a su colaboración con Gap en septiembre, ha visto cuestionada su asociación con Adidas, que evoca la necesidad de un "respeto mutuo y (de) valores compartidos" algunos días después de la polémica de "White Lives Matters", sin mencionar directamente el incidente.



Estas últimas controversias se suman a una larga lista que de a poco opaca su talento.



El rapero de 45 años, quien se ha comparado sin ironía con Miguel Ángel, despegó en 2004 con el álbum "The College Dropout", en el inicio de una carrera magistral en la que combinó el rap con elementos de soul y electro.



Su carácter imprevisible le valió críticas, pero con su honestidad también ganó elogios, como en 2005, cuando denunció la respuesta del presidente George W. Bush al devastador Huracán Katrina.



"Narcisista adicto"

Sin embargo, con el paso del tiempo sus declaraciones se han vuelto cada vez más grandilocuentes y polémicas.



Tras la salida del álbum "The life of Pablo", en 2016, West experimentó problemas de salud mental - como el trastorno bipolar, del que ha hablado públicamente - y desapareció de la vida pública.



Reapareció a fines de ese año durante una reunión con el expresidente Donald Trump, recién elegido presidente, en la Trump Tower.



Ese respaldo público - poco frecuente entre celebridades - al republicano, acusado en diferentes ocasiones de racismo y sexismo, provocó reacciones de asombro y hostilidad.



En 2018, Trump y "Ye" se reunieron en la Casa Blanca durante un encuentro surrealista, en el que el rapero realizó un enigmático monólogo de diez minutos.



Dos años después, West se lanzó personalmente a la carrera presidencial, sin éxito.



En 2022 fue suspendido durante 24 horas de Instagram tras haber sido acusado de acoso, en medio de un difícil divorcio con la estrella estadounidense Kim Kardashian.



Aunque en el pasado los comentaristas mostraron cierta benevolencia al recordar sus problemas de salud mental, parece que el público está cambiando de opinión.



En The New York Times, el columnista Charles Blow llamó a "Ye" de "narcisista, adicto a la atención y los elogios".



"Participa en su tortura. La cura y la utiliza. Una parte es quizá natural, pero otra es inventada, para reforzar la leyenda".