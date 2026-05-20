Entretenimiento
Kalimba se presentará en el Melico Salazar con espectáculo sinfónico
Pop, jazz, funk y soul se fusionarán en un mismo escenario durante las presentaciones programadas para finales de mayo en San José.
El artista mexicano Kalimba llegará a Costa Rica con su espectáculo Kalimba Big Band Show. Las presentaciones serán los próximos 28 y 29 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar.
El espectáculo busca brindar una experiencia en vivo con una puesta en escena enfocada en la potencia instrumental y la interpretación musical.
El formato "Big Band" incorporará una sonoridad amplia con influencias de pop, jazz, funk y soul. La producción promete una noche marcada por energía y elegancia en uno de los principales escenarios del país.
Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma de venta oficial, eticket.cr. Los asistentes también podrán acceder a opciones de financiamiento con Tasa Cero para tarjetas BAC.