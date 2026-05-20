Kalimba se presentará en el Melico Salazar con espectáculo sinfónico

El artista mexicano Kalimba llegará a Costa Rica con su espectáculo Kalimba Big Band Show. Las presentaciones serán los próximos 28 y 29 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar.



El espectáculo busca brindar una experiencia en vivo con una puesta en escena enfocada en la potencia instrumental y la interpretación musical.



El formato "Big Band" incorporará una sonoridad amplia con influencias de pop, jazz, funk y soul. La producción promete una noche marcada por energía y elegancia en uno de los principales escenarios del país.



Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma de venta oficial, eticket.cr. Los asistentes también podrán acceder a opciones de financiamiento con Tasa Cero para tarjetas BAC.



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