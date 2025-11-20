K-Festival 2025: San José se llena de cultura y gastronomía coreana este fin de semana

San José se prepara para recibir la cuarta edición del K-Festival Gastronómico, un evento gratuito que celebrará la gastronomía, música y cultura de Corea del 22 al 23 de noviembre en el Parque Nacional.

La Municipalidad de San José y la Embajada de Corea organizan esta actividad, que busca acercar a los costarricenses a las tradiciones coreanas en un espacio familiar y seguro.



Tras tres años consecutivos de éxito, el K-Festival se consolida como la principal plataforma para disfrutar de Corea en Costa Rica. Durante estos dos días, los asistentes podrán degustar platos típicos, descubrir bebidas tradicionales y modernas, y adquirir productos de tiendas especializadas en cultura coreana. Además, el festival incluirá presentaciones musicales, concursos y dinámicas para todas las edades.

La edición 2025 contará con la participación de reconocidas figuras del entretenimiento coreano: Nihoo, cantante, bailarín y youtuber; Taeyeong, cantante y bailarín idol; y Koreanytico, influencer con gran conexión con el público latinoamericano. Los tres ofrecerán presentaciones especiales, interacción con fans y actividades culturales únicas.

Gabriela Calvo, vocera de la Municipalidad de San José, destacó la importancia del evento:﻿



​“Para la Municipalidad de San José es un honor apoyar nuevamente el K-Festival Gastronómico, un evento que ha demostrado su capacidad para unir a las personas a través de la cultura. Este festival no solo dinamiza el centro de la ciudad, sino que abre las puertas a nuevas experiencias para miles de familias”, aseguró.​

El K-Festival Gastronómico 2025 invita a todos los interesados a disfrutar de un ambiente seguro, lleno de entretenimiento y creatividad, sin costo de entrada.