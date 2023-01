Justin Bieber vende los derechos de sus canciones por $200 millones

Hipgnosis no reveló el importe.



El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre ellos sus mayores éxitos Baby, Sorry y Love Yourself.



El acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas, que se han convertido en activos valiosos, especialmente con la revolución del streaming.



La compra formaba parte de la asociación de Hipgnosis con la firma de gestión financiera Blackstone, que anunció a finales de 2021 una inversión de 1.000 millones de dólares para seguir comprando música.



A sus 28 años, "Justin Bieber es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos", presume Hipgnosis.