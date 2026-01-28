Justin Baldoni se refugia en Costa Rica mientras escala su conflicto legal en Hollywood

Mientras su nombre sigue ligado a una disputa legal de alto perfil en Estados Unidos, el actor y director Justin Baldoni permanece en Costa Rica.

Ingresó el pasado 4 de enero y celebró su cumpleaños número 41 el 24 de enero, según los datos de la Oficina de Prensa de Migración y Extranjería.



La presencia del protagonista y director de It Ends with Us en el país se da en un momento especialmente sensible de su carrera, marcado por el conflicto judicial con la actriz Blake Lively, quien lo acusó de acoso sexual y de impulsar una supuesta estrategia para dañar su reputación durante y después del rodaje de la película estrenada en 2024.



Baldoni permanece en territorio costarricense mientras el caso continúa desarrollándose en los tribunales estadounidenses. Hasta el momento, el actor no ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos de su visita ni sobre cómo ha pasado sus días en el país.

Un conflicto que escala en Hollywood



La estadía de Baldoni en Costa Rica coincide con nuevas revelaciones judiciales que han vuelto a colocar el caso en la agenda mediática internacional, según CNN.

Documentos desclasificados en una corte federal de Manhattan exponen intercambios privados de mensajes entre Blake Lively y su círculo cercano, entre ellos la cantante Taylor Swift, en los que se discutían las tensiones vividas durante la filmación de It Ends with Us.



Lively sostiene que sus preocupaciones fueron comunicadas en tiempo real a la productora Wayfarer Studios y que, lejos de investigarse, habrían sido minimizadas. La actriz llevó el caso a instancias formales en diciembre de 2024 y posteriormente presentó una demanda civil contra Baldoni.



El actor, por su parte, ha rechazado las acusaciones y respondió con una demanda millonaria por difamación, la cual fue desestimada meses después por un juez, junto con acciones legales dirigidas contra el New York Times tras la publicación de un reportaje que detalló el conflicto interno de la producción.



Silencio y descanso lejos del foco

Mientras el proceso legal avanza hacia una nueva fecha de juicio fijada para mayo de 2026, Baldoni ha optado por mantener un bajo perfil y alejarse temporalmente del foco mediático. Su paso por Costa Rica contrasta con la intensidad del debate que rodea su figura en Hollywood, donde el caso continúa generando reacciones y análisis sobre el manejo de denuncias dentro de la industria cinematográfica.

Por ahora, lo único confirmado es que el actor celebró un cumpleaños lejos de los tribunales y las alfombras rojas, en un país que con frecuencia se convierte en refugio para figuras del entretenimiento internacional en busca de discreción.



