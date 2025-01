Justin Baldoni reclama a Blake Lively y Ryan Reynolds $400 millones por difamación

El coprotagonista y director de la película Romper el círculo, Justin Baldoni, demandó este jueves a su compañera de reparto Blake Lively y al marido de esta, Ryan Reynolds, por difamación y extorsión.



Baldoni reclama $400 millones por daños después de que la actriz lo acusara en diciembre de acoso sexual y difamación.



El actor, de 40 años, presentó una querella en un tribunal de Nueva York contra Blake Lively, Ryan Reynolds, su representante, Leslie Sloane, y la empresa de relaciones públicas, en la que alega que la actriz, de 37 años, tomó medidas para hacerse con el control de la película.



En un comunicado, el abogado de Baldoni, Bryan Freeman, acusa a Blake y a su equipo de "intento engañoso de destruir a Justin Baldoni (...) mediante la difusión de información burdamente editada, sin fundamento y manipulada".



Blake Lively y Ryan Reynolds.

A finales de diciembre, la actriz presentó una demanda contra Baldoni y el productor del filme, Jamey Heath, por acoso sexual y difamación.



En su demanda presentada en California, Lively sostiene que ambos se comportaron de forma inaceptable durante el rodaje de la película.



La actriz denunció que Baldoni habló de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la cinta para incluir escenas de sexo que no estaban en el guion ni habían sido acordadas.



También acusaba a Heath de verla parcialmente desnuda durante una sesión de maquillaje, a pesar de que Lively le pidió que saliera.



Según la actriz, hubo una supuesta campaña publicitaria para destruir su reputación y desviar la atención sobre los comentarios que hizo sobre el supuesto comportamiento de ambos hombres que contrataron a un equipo de publicidad que amplificó o publicó historias negativas sobre la actriz en las redes sociales.



Algo que refuta el abogado de Baldoni, que en su comunicado acusa a la "Sra. Lively y a su equipo de intentar arrasar reputaciones y medios de vida por motivos atrozmente egoístas mediante su peligrosa manipulación de los medios de comunicación antes incluso de emprender acciones legales".



Baldoni también se había querellado contra The New York Times el 31 de diciembre por un artículo, en el que según él, el diario neoyorquino sacó de contexto afirmaciones sobre la denuncia de Lively para "inducir al error".



En el artículo la actriz dijo que "espero que mi acción legal ayude a descorrer el telón de estas siniestras tácticas de represalia para perjudicar a las personas que denuncian conductas indebidas y ayude a proteger a otros que puedan ser objeto de ellas".