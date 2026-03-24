Jurado ordena a Bill Cosby a pagar casi 20 millones a víctima

Un jurado de California, en Estados Unidos, ordenó este lunes (23.03.2026) al comediante Bill Cosby a pagar 19,25 millones a una víctima a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles. El fallo se da en relación con la demanda entablada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972.

Motsinger declaró que trabajaba como camarera hace más de 50 años cuando el artista comenzó a acosarla. Durante la audiencia en Santa Mónica, se relató cómo el comediante había entrado inicialmente al restaurante donde trabajaba Motsinger, ahora de 84 años. Un día, al recogerla en su limusina, Cosby le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina.

Comenzó a perder el conocimiento intermitentemente y, de repente, se despertó en su casa, vestida solo con ropa interior. "Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado", afirma la demanda. Los abogados declararon que Cosby, de 88 años, no recordaba ningún contacto sexual con Motsinger, pero que cualquier contacto que hubiera ocurrido había sido consensuado.

Cosby, en dificultades económicas

Por su parte, el comediante, que otrora fuera un orgullo de la comunidad afroamericana, sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado. Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que influyó para que el jurado fallara a favor de la mujer.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby. "Sé que este (veredicto) no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo", según información citada por The New York Times. El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado tras el movimiento 'Me Too'. Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima. El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual.