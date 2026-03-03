Junior H traerá sus corridos tumbados a Costa Rica en medio de su auge mundial

El artista mexicano ﻿Junior H se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 23 de mayo, en un espectáculo que lo trae al país como uno de los cantantes latinos más escuchados del mundo.

El concierto se realizará en el Centro de Eventos Pedregal y contará con aforo limitado.

Actualmente, Junior H supera los 29 millones de oyentes mensuales en Spotify y esta semana se ubicó en el top 3 de los artistas más reproducidos a nivel global en la plataforma, compartiendo posición con figuras como Bad Bunny y Taylor Swift.









El cantante, originario de Guanajuato, México, es considerado una de las principales figuras del regional mexicano contemporáneo y del movimiento de corridos tumbados. Su propuesta combina sonidos tradicionales con elementos del trap y la música urbana, una fórmula que ha logrado conectar con millones de seguidores en América Latina, Estados Unidos y Europa.





Entre sus temas más populares destacan Mientras duermes, Y lloro, Piénsalo, Fin de sy Amor tóxico, canciones que se han posicionado en listas de reproducción globales y rankings internacionales.





El evento en suelo nacional se desarrollará en un formato descrito por la producción como exclusivo e íntimo, con tres localidades disponibles: LA H VIP, VIP SAD BOYZ y General.





Las entradas tendrán un costo que oscila entre ¢13.667 y ¢25.733 —cargos incluidos— y podrán adquirirse a tasa cero a tres meses sin intereses. La organización advirtió que el cupo será limitado y que no se contempla una segunda fecha.





Un fenómeno en expansión





En los últimos años, Junior H ha encabezado giras con múltiples localidades agotadas en Estados Unidos y México, consolidándose como uno de los líderes de la nueva generación del género.





El artista aseguró que cada presentación representa una oportunidad para fortalecer el vínculo con su público y destacó la energía de los seguidores costarricenses. Por su parte, Juan Carlos Campos, CEO y productor general de ONE Entertainment, afirmó que la llegada del cantante responde al impacto global que actualmente tiene el regional mexicano y al posicionamiento internacional del intérprete.





Con este concierto, Costa Rica se suma a la lista de países que forman parte de la expansión internacional de uno de los nombres más influyentes del género en la actualidad.





