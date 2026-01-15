Julio Iglesias prepara su defensa ante denuncias de abusos sexuales, según ‘Hola’

El veterano cantante español Julio Iglesias prepara su defensa ante las denuncias de delitos sexuales de dos exempleadas, que han dominado la prensa de su país, informó el miércoles la revista de celebridades ¡Hola!.



Las mujeres, una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual cuando trabajaban en 2021 en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas, según las oenegés Women's Link y Amnistía Internacional.



Las organizaciones indicaron que el 5 de enero informaron a la fiscalía española sobre hechos "que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre", "delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual".



El cantante de 82 años no ha hecho comentarios públicos desde que una investigación conjunta de la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es dio a conocer las acusaciones el martes.

​La revista ¡Hola! reportó el miércoles que había conversado telefónicamente con Iglesias, quien les dijo que la verdad saldría a relucir y que todo sería aclarado, pero no dio citas textuales de la conversación.

Iglesias y su equipo legal preparan su defensa y él quiere aclarar el tema para que no queden dudas sobre lo sucedido, indicó la publicación, que dice haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a su amistad de años con él.



El entorno de Iglesias ha negado las acusaciones en privado, según ¡Hola!.



Formas de violencia



Jovana Ríos Cisnero, de Women's Link, explicó que su organización "ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado".



La organización aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", dijo la abogada Gema Fernández.



Fernández precisó que la fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante.



Amnistía Internacional y Women's Link precisaron en un comunicado que "Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021".



De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".



Iglesias es el artista latino con más discos vendidos en el mundo, con 300 millones a lo largo de una carrera de décadas.



Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso al interpretar temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir", así como por su agitada vida personal.



Con ocho hijos reconocidos, Iglesias es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.





