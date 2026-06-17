Jueza mantiene en libertad a Blessd y cuestiona investigación de la Fiscalía

La jueza Lina María Meza decidió mantener en libertad al cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, dentro del proceso que enfrenta por presunto secuestro extorsivo en Medellín.

Así lo confirmaron medios colombianos como Canal Trece Colombia y El Espectador.

La funcionaria rechazó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General de la Nación. Además, concluyó que las pruebas expuestas durante las audiencias no permiten establecer, de forma preliminar, la existencia del delito imputado.



Durante la lectura de la resolución, la jueza afirmó que los elementos probatorios no alcanzan el nivel de inferencia necesario para demostrar una privación de la libertad contra Andrés Felipe Sánchez Quintero, denunciante del caso.



Según la valoración del despacho, varios testimonios ubican los hechos en un lugar con presencia de otras personas. También señaló que la supuesta víctima tuvo acceso a un teléfono, contactó a la Policía y abandonó el sitio por sus propios medios.

​“Los elementos aportados no alcanzan el grado de inferencia razonable necesario para establecer que hubo una privación del derecho de locomoción”, indicó la jueza durante la audiencia.

La autoridad judicial también cuestionó el trabajo investigativo de la Fiscalía. Consideró que la entidad actuó con premura al solicitar medidas restrictivas sin contar con evidencia suficiente para sustentar la acusación por secuestro extorsivo.



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​“Aunque lo ocurrido pueda revestir características de otros delitos, no se corresponde con el de secuestro extorsivo imputado por la Fiscalía”, expresó.

La decisión favorece a Blessd, a su mánager Dímelo Jara y a los demás procesados vinculados al expediente. Todos continuarán enfrentando el proceso judicial en libertad y conservarán sus derechos de movilidad mientras avanzan las etapas posteriores del caso.

La postura de la jueza coincidió con la presentada por la Procuraduría General de la Nación durante las audiencias. El Ministerio Público se opuso a la imposición de una medida de aseguramiento por considerar insuficientes los elementos expuestos por el ente acusador.



Tras conocer la decisión, la Fiscalía anunció una apelación. La representante del organismo sostuvo que la jueza realizó valoraciones que corresponden a etapas posteriores del proceso y cuestionó el análisis efectuado sobre el material probatorio.



Con la apelación presentada, una instancia superior deberá revisar la determinación. Mientras tanto, Blessd continuará vinculado a la investigación y deberá responder ante la justicia colombiana conforme avance el proceso.

El colombiano tiene un concierto en Costa Rica programado para agosto. Teletica.com consultó a la productora del evento, Jogo, sobre alguna afectación al evento. Al cierre de publicación de esta nota, no hubo respuesta.



