Jueza de California suspende compra de Warner Bros Discovery por Paramount Skydance

Una jueza federal de California ordenó este lunes suspender la compra del grupo de medios Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de su competidor Paramount Skydance. La medida se mantendrá mientras se analiza el fondo del caso, según un documento consultado por la AFP.

Los fiscales de 12 estados de Estados Unidos, encabezados por California, impugnaron la adquisición. La operación valora a WBD en 110.000 millones de dólares, incluida la deuda. Las autoridades consideran que la fusión representa un riesgo para la libre competencia y para los consumidores.

"Los estados presentan elementos sólidos según los cuales la operación va a debilitar la competencia de manera sustancial", escribió la jueza Aracelli Martínez-Olguín en su resolución.

La magistrada también concluyó que la coalición de fiscales demostró que la unión de ambas compañías podría generar daños irreversibles si la transacción avanza antes de que exista una decisión definitiva.

"La operación sería difícil, si no imposible, de deshacer (si se llevara a cabo ahora mismo), habida cuenta de la consolidación operativa, del intercambio de información sensible y de la reasignación o el despido de algunos empleados", señaló Martínez-Olguín.

Aunque la decisión es temporal, representa un revés para Paramount Skydance. La empresa había presentado su oferta como una alternativa con mayores posibilidades de recibir la aprobación de los reguladores que la propuesta de Netflix.

Tras cinco meses de negociaciones, Netflix retiró su interés a finales de febrero. Esa decisión dejó el camino libre para Paramount Skydance.

Consultada por la AFP, Paramount Skydance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

"Es una victoria crucial", afirmó el fiscal de California, Rob Bonta, en un comunicado.

"La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", agregó.

La coalición de fiscales sostiene que, si la operación se concreta, provocará aumentos en los precios, una disminución en la calidad de los contenidos y una reducción en la producción de películas y series.



