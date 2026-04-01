Juez ordena paralizar obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

Un juez federal de Estados Unidos ordenó el martes paralizar las obras de construcción de un gran salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump, tras el derribo del ala Este de la Casa Blanca.



Trump es el “administrador” de la Casa Blanca, pero “no es, sin embargo, el propietario”, dictaminó el juez Richard Leon, quien subrayó que es necesaria la aprobación del Congreso.

​“Ningún estatuto otorga, ni de lejos, al presidente la autoridad que afirma tener” en este caso, sostuvo el juez.

El gobierno apeló inmediatamente la orden judicial.



Leon dictó su sentencia en respuesta a una impugnación legal presentada por el National Trust, una organización sin fines de lucro dedicada a supervisar el estado de edificios históricos.



Trump afirma que el costo del salón de baile, estimado en 400 millones de dólares, es cubierto por donantes privados, incluidos sus acaudalados simpatizantes y un nutrido grupo de corporaciones.



Esta importante modificación, que cambia sustancialmente el aspecto exterior de la Casa Blanca, debería haber sido aprobada por el Congreso, que tiene la potestad financiera, especialmente en lo que concierne a edificios históricos en Washington, un distrito federal, recordó el juez.

​“Las obras de construcción del salón de baile deben detenerse hasta que el Congreso autorice su finalización”, dictaminó. “Está tan equivocado”, reaccionó el presidente ante periodistas en el Despacho Oval.

Trump no esperó a consultar a juristas cuando decidió, en octubre, derribar el ala Este, una extensión de una sola planta del cuerpo principal de la Casa Blanca.



Constructor inmobiliario durante décadas, Trump aseguró que quería dejar como legado un salón de baile que pudiera acoger al menos a 1.000 personas, en lugar de los toldos provisionales que se instalaban hasta ahora en los jardines de la residencia.



El salón de baile sería la huella más grande de Trump en la capital estadounidense desde su regreso al cargo en enero de 2025.



El presidente ha llenado el Despacho Oval de adornos dorados, pavimentó el Jardín de las Rosas y estampó su nombre en el Centro Kennedy para las Artes.

​“El National Trust me demanda por un salón de baile que está por debajo del presupuesto, adelantado al calendario, que se construye sin costo para el contribuyente y que será el mejor edificio de su tipo en cualquier parte del mundo”, se quejó Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras la sentencia.

El National Trust es un “grupo de lunáticos de la izquierda radical”, acusó Trump, quien además recordó el caso de la sede de la Reserva Federal, en reconstrucción desde hace años.



Trump asegura que ha costado centenares de millones de dólares, sin un plazo claro.



Ese edificio, “otrora magnífico (...), puede que nunca se termine y que nunca llegue a abrir”. El National Trust “nunca hizo nada al respecto”, acusó el presidente.



“¡Por favor!”



El juez de Washington encargado del caso del salón de baile también utilizó signos de exclamación en su sentencia, pero para desmontar los argumentos del gobierno.



Trump reveló recientemente que debajo del salón de baile se está reconstruyendo un búnker.