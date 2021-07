Juanis tras eliminación: "Aprendí que para ser una estrella se necesita mucho esfuerzo"

Juan Ignacio Sanabria, conocido como Juanis, abandonó la competencia de Nace una Estrella este domingo, pero su camino musical apenas comienza.



"Planeo seguir con mi talento de canto para poder seguir dando mensajes buenos y también tengo varios proyectos", nos contó el vecino de San Carlos.

El exparticipante menciona que desea seguir llevando mensajes positivos, ya que anteriormente había interpretado su canción “Acéptate como eres tú”, un tema contra el bullying.

Juanis lanzará, muy pronto, una colaboración de una canción tipo tex-mex, que realizó junto a Kike y el músico Ignacio Piedra de San Carlos.

Además, el joven tiene dos proyectos con la Orquesta Sinfónica: el primero es en agosto, para el Día de las Madres, y en diciembre lo invitaron a participar con los otros dos niños de Nace una Estrella, Ariel Darío y Sarita.

Su mamá, doña Yamileth Pérez, contó que antes del programa habían hablado con Luis Sanabria para que Juanis ingresara a “Los chititos”, un grupo de niños que realizan actuaciones y anuncios publicitarios.



Juanis desea posicionarse también como actor de comerciales.

"Estamos muy contentos y orgullosos de lo que ha conseguido", dijo su mamá.

El cantante está muy feliz con sus logros. Esta experiencia le enseñó que para ser una estrella se requiere de mucho esfuerzo.

“Cuando salí, me sentí relajado porque ya solo faltaba una gala. Le deseo mucha suerte a Darío y a Sara, me siento feliz con el esfuerzo que he hecho, y también yo aprendí que para ser una estrella se necesita mucho valor, fuerza, dedicación y esfuerzo", concluyó Juanis.