Juanes y Mon Laferte desatan euforia en Viña 2026 con histórica interpretación
El público premió al artista colombiano con Gaviotas de Plata y Oro.
En una de las postales más potentes del Festival de Viña del Mar 2026, Juanes sorprendió al público al invitar al escenario a Mon Laferte para interpretar Fotografía, el clásico que originalmente grabó junto a Nelly Furtado.
La inesperada colaboración se convirtió en uno de los instantes más celebrados de la jornada de este pasado 25 de febrero.
La aparición de la artista chilena se produjo cuando comenzaban los acordes del reconocido tema. Vestida de negro y con el cabello rubio, Mon Laferte ingresó al escenario, recordando su anterior colaboración en Amárrame.
Tras entonar los primeros versos, la cantante sonrió y se acercó a Juanes para saludarlo, gesto que desató aún más la euforia.
Al finalizar la interpretación, el músico dedicó palabras de afecto y gratitud: aseguró que la admira profundamente y que era un honor cantar junto a ella en su tierra. Ambos se abrazaron mientras la Quinta Vergara estallaba en aplausos.