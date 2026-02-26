Juanes y Mon Laferte desatan euforia en Viña 2026 con histórica interpretación

En una de las postales más potentes del Festival de Viña del Mar 2026, Juanes sorprendió al público al invitar al escenario a Mon Laferte para interpretar Fotografía, el clásico que originalmente grabó junto a Nelly Furtado.

La inesperada colaboración se convirtió en uno de los instantes más celebrados de la jornada de este pasado 25 de febrero.

La aparición de la artista chilena se produjo cuando comenzaban los acordes del reconocido tema. Vestida de negro y con el cabello rubio, Mon Laferte ingresó al escenario, recordando su anterior colaboración en Amárrame.

Tras entonar los primeros versos, la cantante sonrió y se acercó a Juanes para saludarlo, gesto que desató aún más la euforia.

Al finalizar la interpretación, el músico dedicó palabras de afecto y gratitud: aseguró que la admira profundamente y que era un honor cantar junto a ella en su tierra. Ambos se abrazaron mientras la Quinta Vergara estallaba en aplausos.





Una noche con sello chileno





El espectáculo del colombiano tuvo múltiples guiños al país. Abrió su presentación con Me enamora y continuó con éxitos como La paga y Nada valgo sin tu amor , reafirmando su trayectoria como uno de los referentes de la música latina.





Más adelante descendió a la platea para cantar Para tu amor y encendió al público con La camisa negra. Además, sorprendió con una versión de Loca , composición de Aldo Macha Asenjo.





La conexión fue total. El “Monstruo”, apodo que recibe el público, lo premió con las Gaviotas de Plata y de Oro, sellando así una presentación que quedará entre las más recordadas de esta edición 2026.



