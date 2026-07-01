Juanes se enamora de Catarata Río La Fortuna y la califica como un lugar "mágico"

El cantante colombiano Juanes expresó su admiración por la Catarata Río La Fortuna, en San Carlos, tras grabar parte del video musical de Vuelve en este reconocido destino turístico de Costa Rica.

​ "Qué lugar más impresionante, más mágico", escribió el artista en sus redes sociales al compartir su experiencia en la catarata, una de las principales atracciones naturales del país.

El videoclip de Vuelve se filmó entre la exuberante vegetación que rodea la caída de agua de 70 metros de altura. La producción también aprovechó el paisaje natural y la presencia de cientos de peces que habitan el lugar.





Para realizar las grabaciones, el equipo de producción descendió más de 500 escalones con el objetivo de captar imágenes que ahora forman parte del video musical.

La Catarata Río La Fortuna figura entre el 1% de los mejores destinos turísticos del mundo, de acuerdo con las valoraciones publicadas en Tripadvisor.

Juanes compartió este martes fotografías y videos de su visita con sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, donde destacó la belleza del sitio y la experiencia que vivió durante la grabación.