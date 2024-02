Juanes, Natalia Lafourcade y Peso Pluma vencen en categorías latinas de los Grammy

La banda sonora de "Barbie", la cinta dirigida por Greta Gerwig y que arrasó en los cines el año pasado, comenzó la tarde con dos premios, uno de ellos para Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, con "What I Was Made For?", que se alzó como la mejor canción escrita para medios visuales.



"Gracias Greta por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante", dijo Eilish al recibir el premio junto a su hermano.



La reflexiva balada está nominada además para mejor canción del año.



Otro que comenzó la tarde con buen pie fue el rapero y activista de Atlanta, Killer Mike, quien se llevó los gramófonos a mejor canción de rap, mejor interpretación de rap y mejor álbum de rap.



El súpergrupo de música indie boygenius también se llevó tres galardones, uno atrás del otro, dejando a sus integrantes Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker casi sin aliento de tanta emoción.



"La música salvó mi vida. Todo el mundo puede estar en una banda", dijo Baker.



Phoebe Bridgers se llevó además el Grammy a la mejor interpretación en un dúo de pop junto a SZA por su colaboración en "Ghost in the Machine"



"Con luz propia", de la ex primera dama Michelle Obama, ganó el galardón al mejor audiolibro.



Mujeres al frente