Juan, Trigo y Julián Figueroa: los hijos fallecidos de Joan Sebastian

“Estos ojos seguramente tendrán que llorar todavía más, porque la vida es así. Ya mis penas las tienen archivadas, así que no necesitan fotos de su servidor llorando. Yo no soy narcotraficante y, tal vez, les suene a prepotencia, pero tal vez les tengo que subrayar que soy un artista con 30 años de éxito; el cantautor más premiado por la academia de los Grammys y no chantajeé a nadie”, indicó.