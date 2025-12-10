Jóvenes cineastas ticos estrenan serie web que fusiona humor y misterio

Una nueva generación de realizadores audiovisuales irrumpe en la escena digital con Esta fiesta está muerta, una serie web que mezcla comedia, suspenso y una mirada crítica sobre la adolescencia de clase alta en el país.

El proyecto, creado por 10 jóvenes cineastas, estrenará su episodio final el próximo 12 de diciembre a las 6:30 p. m. en un evento especial abierto al público.

La producción debutó el 24 de noviembre en YouTube y rápidamente llamó la atención por su tono irreverente, su narrativa ágil y su apuesta por explorar temáticas como los privilegios, las apariencias y los conflictos emocionales que marcan la vida de muchos jóvenes en Costa Rica.

La historia sigue a seis recién graduados que, tras celebrar su fiesta de despedida, quedan atrapados en una casa aislada. La noche toma un giro inesperado cuando uno de ellos aparece muerto en circunstancias sospechosas. Sin poder salir y entre crecientes tensiones, cada personaje se convierte en posible sospechoso mientras salen a flote secretos y contradicciones que cambian el rumbo de la trama.

El proyecto, que tomó 16 meses de trabajo, se desarrolló como una producción integral que involucró procesos extensos de escritura, planificación y rodaje. La filmación representó uno de los mayores desafíos: se realizó exclusivamente durante la noche por más de un mes, alternando jornadas en estudio y locación para recrear la atmósfera posterior a la fiesta.

A pesar del ritmo intenso, el equipo logró concretar una propuesta sólida.

​“Asumir una serie tan ambiciosa nunca se sintió imposible. Cada reto nos obligó a buscar soluciones creativas, aun con jornadas agotadoras. Hoy vemos el resultado y sabemos que el esfuerzo valió la pena”, señaló Fiorella Nahum, jefa de producción.

Los personajes, construidos desde la sátira y la exageración, buscan reflejar las máscaras sociales y los contrastes que atraviesan la adolescencia privilegiada en el país. El equipo creativo destaca que la obra también funciona como un comentario sobre los obstáculos y desigualdades que enfrentan quienes desean dedicarse al cine y al arte.

El público puede ver los episodios de Esta fiesta está muerta en su canal oficial de YouTube, donde ya se encuentran disponibles de forma gratuita. La invitación está abierta para quienes deseen descubrir una propuesta independiente que evidencia el talento y la creatividad de las nuevas generaciones de cineastas costarricenses.