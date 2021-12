Joven turrialbeño diseña prendas que lucen los famosos

En un pequeño taller de Turrialba, el joven diseñador Marco Garro, conceptualiza y fabrica sus increíbles prendas que han lucido muchas famosas extranjeras.

El joven de 22 años ha vestido a personalidades como Charlotte Kemp, cantante estadounidense de la banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger, pareja de Sean Lennon (hijo de John Lennon), Nikita Dragun, YouTuber, maquilladora y modelo estadounidense, Tinashe, cantante, compositora, bailarina, actriz y modelo estadounidense, Bad Gyal, artista, productora, DJ y compositora española, Pabllo Vittar, drag queen y cantautor brasileño, Anastasia Karanikolaou modelo estadounidense y mejor amiga de Kylie Jenner, Farina, cantante, rapera y actriz colombiana y Jorja Smith, cantautora británica.

Pabllo Vittar, Tinashe y Bad Gyal luciendo las prendas del costarricense.

La lista sigue, su última colección ‘Bajo presión’, fue todo un éxito. Ha figurado en importantes revistas como Vogue y W Magazine.

Cómo encontró su amor por el diseño, su camino recorrido y las dificultades que enfrenta, de esto conversamos con el joven turrialbeño en una amplia entrevista.

¿Cómo se interesó en el diseño?

Marco Garro estudió diseño de modas en la Universidad Veritas.

Desde pequeño siempre me llamó la atención todo lo relacionado al diseño. Siempre participaba en los festivales estudiantiles de las artes. La pintura siempre me gustó. Durante el colegio estuve en un grupo de teatro por cuatro años. Por un momento pensé en estudiar artes escénicas, estaba dividido, pero no me terminó de convencer al 100%. Y realmente fue un poco inesperada la decisión de estudiar diseño de modas, porque sí me llamaba la atención y sí me gustaba la moda, pero todavía no estaba muy seguro, en realidad no sabía que existía la carrera y me pareció muy interesante. Cuando entré, al principio no era lo que me imaginaba, pero luego me fui acostumbrando y empecé como a hacer más proyectos de los que me pedía la universidad.

¿Cuáles colecciones ha lanzado?

Su primera colección oficial llamada "Bajo presión".

Durante la universidad hice tres, pero no me siento muy identificado con esas colecciones, porque fueron parte de la experimentación. La que sí cuento dentro de mi carrera de diseño fue la de mi proyecto de presentación, esta sí tiene mis gustos y la estética que me gusta. Se llamaba “Bajo presión” está inspirada en los tiempos de pandemia. Trata de esa necesidad de querer salir y esa impotencia de que nos tenemos que quedar en la casa. Trata sobre toda esa presión. Son prendas conceptuales, teatrales y envolventes.

¿Cuándo viene la próxima colección?

Las prendas de Garro no tienen género.

Ahorita estoy trabajando en una colección, no la he publicado, estoy en proceso, y es todo lo contrario a “Bajo Presión”. Se trata de la libertad y el poder ir fluyendo y surgiendo. Es una colección más comercial, a diferencia de la anterior. Estoy pensando en el nombre.

¿Cómo logró vestir a famosos?

Todo empezó por las redes sociales. Yo empecé a publicar mi trabajo en Instagram. Siempre a la hora de hacer sesiones de fotos me gusta tener un concepto y que sean como editoriales. Yo inicié utilizando hashtags y mandando las fotos a páginas y revistas internacionales. Siempre estuve muy necio mandando las fotos para ver si alguien se interesaba y por primera vez me contactó una chica que tiene una banda musical que se llama Charlotte Kemp. Ella me pidió la prenda y me etiquetó en Instagram. En otra ocasión una revista compartió una foto mía y me etiquetaron y el estilista de una influencer llamada Nikita Dragun, me contactó y me dijo que si podía hacer un traje personalizado para ella. Y lo hice. Entonces luego él me etiquetó en una foto de ahí como que la gente empezó a etiquetarme y a buscarme.

Stassie Baby, Farina y Birmini posando con piezas de Garro.



Y ¿cómo funciona eso? ¿es por canje?

Las primeras tres veces que lo hice, sí fue por canje, pero siempre pedía que me pagaran el envío porque si salía un poquito caro. Yo vivo en Turrialba y confecciono aquí las prendas entonces cuando tenía que enviar una prenda viajaba a San José. Ahora si tengo un presupuesto. Estuve trabajando con el equipo musical de Tinashe entonces eso fue bastante trabajo y tuvo que decirle cuantos eran los gastos. También hay pulls que son sesiones de fotos, mando la prenda, me pagan el envío y después lo devuelven, eso no se cobra, pero me etiquetan y en cuestión de una hora son como 2.000 seguidores más.

Pero ¿entonces todas las piezas se han enviado por correo?

Garro tiene su taller de diseño en su pueblo natal, Turrialba.

La mayoría, excepto cuando viajé a Manhattan, fui a un concurso de diseñadores emergentes durante el New York Fashion Week (y ganó). Hubo un enredo y me dejó el avión y por dicha, porque yo tenía un vestido súper grande rosado, y a última hora me lo pidió un estilista, para una cantante llamada Pabllo Vitar, quien se presentó en los MTV MIAW Awards en Brasil.

¿Has participado en alguna pasarela?

No, pero si es como mi meta para este año que viene. De hecho, me llegó una invitación para ir hacer una pasarela en New York. Entonces estoy viendo como la posibilidad para este año que viene.

Sus prendas no tienen género, ¿cómo es este concepto?

Por el momento, sus piezas las hace a la medida del cliente.

Para mí, si una persona quiere comprar una prenda y se va a sentir comida, yo no le voy a decir -esto es para hombre o mujer-. Mis prendas son muy elásticas y se acomodan a todos los cuerpos. Además, de momento estoy trabajando muy personalizado, entonces lo hago con las medidas de la persona. Así yo puedo entender lo que quiere la persona y acomodarlo al cuerpo y hacerlo lo más cómodo posible para quien lo compre.

¿Qué es lo que más le gusta de diseñar?

Creo que lo que más me gusta es cuando ya veo el resultado. Soy una persona que se estresa demasiado. Y me quedo horas pensando ¿cómo hago esto?, también me gusta cuando estoy planeando el diseño sobre papel y estoy pensando qué color y estampado va a llevar. Luego el proceso de ir confeccionando, ver los errores, y me gusta porque me doy cuenta de que quiero cambiar y ya cuando veo el resultado me siento muy satisfecho y siento que el estrés valió la pena.

¿Cómo se visualiza en 10 años?

En unos diez años me visualizo ya produciendo en mucha más cantidad. La forma en la cual vendo por Instagram ahorita no es tan formal, entonces me gustaría tener un sitio web, y tal vez varias tiendas fuera del país. Siento que mi público meta no está tanto en Costa Rica, porque la gente no se anima a usar ciertos tipos de prendas. Quiero seguir trabajando con artistas, cada vez reinventarme y tener una línea de zapatos, bolsos y accesorios.

¿Qué es lo más difícil de ser un diseñador en Costa Rica?

Este vestido fue utilizado por el artista Pabllo Vittar en los premios MTV en Brasil.

Creo que lo más complicado es la distancia, tanto de Costa Rica con otros países, como Turrialba de San José. Acá no hay suficientes materiales, no encuentros los textiles que quiero, y hay que mandarlos a traer de afuera, hay que pagar el envío y es más gasto. Acá en Turrialba no hay para hacer envíos internacionales, entonces tengo que viajar dos horas de ida y dos horas de vuelta.

Si desea estar al tanto de este talentoso joven costarricense puede seguirlo en su Instagram como @marcovgarro.