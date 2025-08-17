Joven tico abrirá concierto de Paulo Londra en Costa Rica

El artista alajuelense Joel David Rojas Carvajal, mejor conocido como JOI, será el encargado de abrir el esperado concierto de Paulo Londra, programado para el próximo sábado 23 de agosto en el Parque Viva.

Con apenas 18 años, JOI da un importante paso en su carrera al compartir escenario con uno de los referentes de la música urbana que lo inspiró desde sus inicios.

Nacido el 9 de febrero de 2007 en Alajuela, inició su acercamiento a la música a los 12 años con el rap y el freestyle. Un año después comenzó a escribir sus propias letras, y a los 14 años lanzó su primer sencillo titulado Girl, siempre respaldado por el apoyo de su familia. Desde entonces, ha trabajado de manera constante en consolidar su proyecto musical, con la meta de representar a Costa Rica a nivel internacional.

“Desde pequeño soñé con momentos como este. Abrir para un artista que me motivó a creer en lo que hago es un honor. Voy a darlo todo en el escenario por mi gente, por mi país y por mi sueño”, expresó JOI sobre su próxima presentación.

El joven artista ha logrado construir una propuesta sólida dentro del R&B y el Trap, destacando por su estilo auténtico y cercano. Entre sus lanzamientos más reconocidos están BAIA, su sencillo con mayor alcance, y MUÑEKYTTA, colaboración con Ollmyke y Krew que llegó al octavo lugar de Las 50 más virales de Costa Rica en Spotify. En 2024 estrenó FUEGO, un tema que muestra la evolución de su sonido y su madurez artística.









Juan Carlos Campos, productor general de One Entertainment, destacó el talento emergente de JOI.

Representa al nuevo talento costarricense con visión internacional. Su disciplina, autenticidad y pasión lo hacen merecedor de escenarios de este nivel. Creemos en apoyar a quienes sueñan en grande y trabajan duro para lograrlo", agregó.

Con esta oportunidad, JOI reafirma su compromiso de llevar la música costarricense más allá de las fronteras y de demostrar que la constancia y el esfuerzo pueden convertir los sueños en realidad.