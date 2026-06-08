Joven saxofonista de Alajuelita es ejemplo de que los sueños se hacen realidad con disciplina

Él es Jordan Ruiz, estudiante de CEDES Don Bosco e integrante de la banda que dejará en alto el nombre del país en Pasadena, California, Estados Unidos (vea video adjunto).

Vive junto a su mamá, Karen Vargas, y su papá, Jorge Ruiz, en el barrio La Tollita en Concepción de Alajuelita.

Cada mañana sale al colegio con el sueño de convertirse en un gran profesional y, por supuesto, con la mirada en el desfile de bandas más importante del planeta.

Para sus padres, su formación ha sido un enorme esfuerzo, pero están conscientes de que todo ha valido la pena.

La música cambia vidas y Jordan, a su corta edad, reconoce lo que este arte ha sido para él.

Él y sus compañeros necesitan el apoyo de todos los costarricenses para cumplir el anhelo de representar al país en el Desfile de las Rosas.

Jordan se ha presentado en eventos privados y con lo que se gana, se pudo comprar otro saxofón y ahorra para su viaje a los Estados Unidos.

Aún falta mucho, eso sí, para que él y todos sus compañeros cumplan la meta.

Recuerde que usted puede obtener toda la información de cómo apoyarlos en este enlace.

Cada día falta menos, por lo que su aporte es fundamental.

Siga los pasos de la banda CEDES Don Bosco hacia Pasadena, California, Estados Unidos, aquí por su Teletica.