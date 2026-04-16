Joven de Tibás llega a Netflix con papel en serie global

El tico Alejandro Moreira Malcolm, de 28 años y oriundo de Tibás, debutará en Netflix con su participación en la serie Man on Fire, una producción internacional que se estrenará el próximo 30 de abril y que cuenta con un elenco encabezado por Yahya II y Billie Boullet, bajo la dirección de Steven Caple Jr., reconocido por su trabajo en sagas como Creed y Transformers.



Moreira, quien inició su carrera en el modelaje, forma parte de esta serie de ocho episodios, grabada en locaciones de México, Estados Unidos, Italia y Brasil. Su participación podrá verse en el episodio número cuatro, en una escena clave marcada por la tensión y un enfrentamiento.



El salto a la actuación llegó de manera inesperada. Mientras desarrollaba su carrera de modelaje en México, país al que se trasladó en 2022 tras firmar con una agencia internacional, el tico fue contactado por la producción tras un viaje a Brasil.

​“Fue una de las experiencias más importantes de mi vida, diría que está en el 'top' tres”, aseguró.

Alejandro Moreira es modelo y ahora se adentra en la actuación.

Antes de incursionar en la actuación, Moreira se formó académicamente en Comunicación de Mercadeo y trabajaba en el área de marketing digital. Su entrada al mundo del modelaje se dio en 2017, tras ser motivado por amigos a participar en un casting del Mercedes-Benz Fashion Week, donde fue seleccionado en dos ocasiones consecutivas.

A partir de ahí, su carrera tomó impulso hasta dar el salto internacional. En 2021 participó en un casting global que lo llevó a replantear su rumbo profesional.

​“Renuncié a mi trabajo y aposté por esta oportunidad. Fue un sacrificio grande, pero con el apoyo de mi familia todo empezó a fluir”, recordó.

Aunque reconoce que no cuenta con formación formal en actuación, el costarricense ve este proyecto como una puerta para crecer en la industria.

​“Creo que ahora debo ser responsable y empezar a prepararme. México tiene grandes escuelas y profesores, y ese es el siguiente paso”, explicó.

Para Moreira, su participación en una serie de alcance global también representa una oportunidad para visibilizar el talento nacional.

​“Ojalá esto no solo me abra puertas a mí, sino también a otros costarricenses en la industria”, señaló.

Moreira en el 'set' de la nueva serie de Netflix, en las grabaciones en México.

El actor destacó que su familia y amigos han sido el principal motor de su carrera, y asegura que cada logro está dedicado a ellos. Asimismo, envió un mensaje a jóvenes que buscan abrirse camino en el mundo artístico.

​ “Todo se puede cumplir con trabajo, constancia y disciplina. Luchen por sus sueños”.