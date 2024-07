Joshua Quesada revela a qué se dedicará tras renunciar a ‘Calle 7 Informativo’

El periodista Joshua Quesada sorprendió este miércoles con el anuncio de su salida de Teletica, una noticia que dio a conocer durante el programa en el que laboraba, Calle 7 Informativo.



Teletica.com conversó con él sobre el motivo de su renuncia y aseguró que es una situación que meditó durante meses.

​"Fue una decisión complicada, siempre es difícil decir adiós. Lo decidí hace unos tres o cuatro meses atrás. Yo pensé mucho, lo medité y creo que tomé la mejor decisión. Me aventuro a una faceta que no había explorado antes, el mundo de negocios, que es muy la línea de mi familia. Desde los 19 años trabajo en periodismo.



"Este mundo empresarial lo tenía un poco de lado, pero es algo que me llama la atención. Me voy de Calle 7 a un proyecto familiar con mi papá, de bienes raíces, a eso me voy a dedicar ahora", comentó Quesada.