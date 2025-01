Jorge Martínez y Laura Brenes relevan cómo eligieron el nombre de su bebé

El director de Teletica Deportes, Jorge Martínez y la periodista de la Municipalidad de San José, Laura Brenes, esperan con mucha alegría la llegada de su primogénita. Este fin de semana la pareja realizó la relevación de sexo y confirmaron el nombre de la bebé: Sol Martínez Brenes.

En una conversación con Teletica.com, la comunicadora confesó que está muy emocionada por la llegada de su bebé y que comparte este entusiasmo con su pareja y familia. Además, contó cómo eligieron el nombre Sol.

Laura, como es conocida por sus colegas, indicó que está "chineando" y disfrutando de su pancita, pero que han intentado mantener el embarazo fuera del ojo público para enfocarse en lo más importante: su bebé y su familia.

"Me está yendo muy bien. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos ya avanzados; con esta pancita cada vez me crece más y, pues bueno, con muchos achaques, eso sí, porque me han dado muchos. Hay días buenos, hay días no tan buenos en la salud, pero bueno, lo importante es que la bebé está bien.

"Ya llevamos varias semanitas, varios mesesitos. Sin embargo, esto es algo que hemos mantenido en el círculo de nuestra familia para protegerla a ella y para proteger, obviamente, nuestra relación, que es lo más importante. Y lo hemos disfrutado tanto con la familia de Jota como con la mía", finalizó la comunicadora.