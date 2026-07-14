Jorge Drexler volverá a Costa Rica con su gira 'Tarará'

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El artista presentará en vivo las once canciones de su más reciente producción, 'Tarará'. El espectáculo también incluirá los temas más reconocidos de una carrera que supera las tres décadas.

Drexler llegará acompañado por la banda que lo acompaña en esta nueva etapa artística. La propuesta combinará las composiciones del nuevo disco con el repertorio que ha consolidado su trayectoria internacional.

El cantante destacó la importancia de regresar a Costa Rica. El país ha formado parte de su historia artística desde los primeros años de su carrera. Ese vínculo ha fortalecido la relación con el público costarricense a lo largo del tiempo.

Las entradas y la información sobre el concierto están disponibles en eticket.cr.



