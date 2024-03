Jonathan Samuel practica con su esposa para enfrentar gran desafío en 'Tu Cara me Suena'

Jonathan Mora Rodríguez, conocido artísticamente como Jonathan Samuel, es uno de los participantes de la nueva temporada de Tu Cara me Suena (TCMS).



El talentoso intérprete nacional, de 42 años, se destaca en géneros latinos como salsa, merengue, bachata y plancha.



En una entrevista con Teletica.com, Mora admitió que formar parte del programa, como ya varios competidores han mencionado, es su sueño, y que fue seleccionado tras su primer casting, por lo que se siente bendecido por la oportunidad.



Su mayor reto será cantar en inglés, ya que no domina esta lengua; pero admite que eso no es lo que más lo estresa.