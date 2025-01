Jonas Brothers anuncian su regreso a Disney

Aunque el 2025 apenas comienza, los Jonas Brothers ya tienen planes festivos para diciembre. Disney+ anunció que los icónicos hermanos protagonizarán una película navideña que se estrenará en la plataforma en diciembre de este año.

Aun sin título oficial, el filme promete ser una mezcla de música original, humor y una aventura contrarreloj para salvar la Navidad.

Según la revista Variety, la trama seguirá a Joe, Nick y Kevin Jonas mientras enfrentan una serie de desafíos intentando viajar de Londres a Nueva York para celebrar las fiestas con sus familias.

La película estará dirigida por Jessica Yu, ganadora de un Emmy en 2024, y contará con un guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, creadores de éxitos como This Is Us. Como parte esencial del proyecto, incluirá canciones originales compuestas por los Jonas Brothers en colaboración con el productor nominado al Grammy, Justin Tranter.



El anuncio de esta producción llega cargado de nostalgia para los fans, marcando el regreso de los Jonas Brothers al universo Disney después de más de una década.





Fue precisamente Disney quien catapultó la carrera de los hermanos a nivel mundial, gracias a su participación en la película Camp Rock (2008) y su secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010), donde interpretaron a una banda que también enfrentaba retos musicales y personales. Además, la serie Jonas (2009-2010) mostró una versión ficcionalizada y cómica de sus vidas como superestrellas, consolidándolos como símbolos de la cultura pop adolescente en la primera década de los 2000.



Estos proyectos no solo les dieron fama, sino también forjaron una fuerte conexión con su público juvenil, cimentando su lugar en el corazón de una generación que creció con sus canciones y actuaciones en Disney.



Tras su auge con Disney, el trío enfrentó una pausa en 2013, cuando anunciaron su separación como grupo para enfocarse en proyectos individuales. Sin embargo, en 2019 hicieron un aclamado regreso con su álbum Happiness Begins, que incluyó el éxito Sucker, reafirmando su lugar en la industria musical.



El video promocional de la película, que homenajea la icónica escena de los carteles en Love Actually, demuestra el humor y la química natural entre los hermanos, anticipando el tono ligero y festivo del filme. La expectativa también recae en la banda sonora, que podría convertirse en un nuevo favorito de la temporada navideña.



El regreso de estos íconos del pop a Disney, 15 años después de su época dorada en la compañía, simboliza no solo una reunión con su pasado, sino también una oportunidad de conquistar a una nueva audiencia.