Johnny Depp presenta en Deauville "City of Lies", la película que estuvo "secuestrada"

Johnny Depp presentó este domingo la película "City of Lies" (ciudad de mentiras), que narra la investigación sobre la muerte del rapero Notorious BIG, una obra que estuvo "secuestrada varios años", según el actor estadounidense.



La cinta fue presentada en el festival de cine estadounidense de Deauville, en el oeste de Francia.



"Estoy muy honrado de ser invitado y de defender esta película, secuestrada durante tres años (...) Durante tres años la película estaba muerta, la hemos recuperado", contó el actor en un francés un poco inseguro, sobre las dificultades para difundir el film.



El largometraje producido en 2018 no ha encontrado distribuidor para su proyección en salas.



"City of Lies" transporta al espectador a los años 1990 cuando dos grandes raperos murieron a tiros, Tupac y Notorious BIG, sobre el trasfondo de la rivalidad musical entre las costas este y oeste de Estados Unidos.



El inspector Russell Poole, interpretado por Depp, retoma el caso de la muerte de Notorious BIG 20 años después por pedido de un periodista alcohólico, interpretado por Forest Whitaker.



Mezclando ficción con imágenes de archivo, la película muestra una investigación mal hecha por la policía de Los Angeles, una fuerza corrupta e infiltrada por pandillas, como la del poderoso productor de rap Suge Knight.



La película realizada por Brad Furman plantea más dudas que respuestas sobre las circunstancias de las dos muertes, cuyos responsables nunca fueron encontrados.



La edición 47 del festival de cine estadounidense de Deauville abrió el 3 de septiembre. "City of Lies" se presentó fuera de competencia.



