Johnny Depp pierde apelación ante juez que rechazó su demanda contra diario

El juez que desestimó la demanda por difamación del actor estadounidense Johny Depp contra el diario británico The Sun rechazó este miércoles la apelación del intérprete de "Piratas del Caribe".



Depp tiene sin embargo la posibilidad de apelar de nuevo ante una corte superior, de aquí al 7 de diciembre.



"Negué al demandante la autorización de apelar", indicó el juez, Andrew Nicol. "No considero que los motivos de apelación invocados tengan una perspectiva de éxito razonable, y no hay ninguna otra razón imperiosa por la que la demanda debiera ser acordada", añadió.



El actor tomó la arriesgada decisión de atacar por difamación a News Group Newspapers (NGN), empresa editora del diario británico The Sun que lo acusó de golpear a su ex esposa Amber Heard.



El proceso, celebrado ante la Alta Corte de Londres, surgió a raíz de un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este "golpeador de esposas" en la película "Animales fantásticos".



Tras semanas de proceso en julio, que llevó a revelar aspectos desconocidos de la vida privada del actor de 57 años y de su ex esposa, la Alta Corte de Londres desestimó la demanda de Depp, al considerar que los calificativos del diario The Sun eran "verdaderos sustancialmente" pues "la mayor parte de las presuntas agresiones fueron probadas".



