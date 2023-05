Johnny Depp asegura que lo se publica sobre él es "ficción horrorosamente escrita"

El actor estadounidense Johnny Depp declaró este miércoles que lo que se publica acerca de él es "ficción horrorosamente escrita", después de la controversia que se desató la víspera con su asistencia en la inauguración del Festival de Cannes.



"En estos cinco, seis últimos años, la mayor parte de lo que han leído es un ficción horrorosamente escrita", dijo en rueda de prensa, en alusión a su sonada batalla judicial con su exmujer.



"Vivimos tiempos muy extraños, raros, en los que parece que todo el mundo debe entrar en vereda" añadió el actor de 59 años. "Los que quieran vivir así les deseo lo mejor. Conmigo no cuenten", zanjó.



Depp mantuvo un enconado combate judicial con su esposa Amber Heard, con la que estuvo casado poco más de un año, entre 2015 y 2016. Heard interpuso una demanda por violencia conyugal y pidió el divorcio.



Posteriormente, el actor demandó a su exesposa, que seguía acusándolo, por difamación, y ganó el juicio.



Depp, un actor que ha reconocido problemas con el alcohol y drogas, se vio marginado por estudios de Hollywood.



El año pasado, la directora y actriz francesa Maïwenn lo llamó para rodar "Jeanne du Barry", una película sobre la favorita del rey Luis XV, interpretado por el actor.



La película abrió el festival de Cannes el martes por la noche.



Ese mismo día, un grupo de profesionales del cine francés firmó un manifiesto protestando por la presencia en la alfombra roja de "hombres y mujeres que agreden".



"Fue valiente de su parte elegir a un provinciano de Kentucky como Luis XV" comentó Depp en alusión a Maïwenn, que ha tenido sus propios problemas con la justicia, después de que un periodista la acusara de agresión.



Preguntado sobre si se sentía boicoteado por Hollywood, Depp replicó: "no, porque no pienso en Hollywood, no necesito mucho a Hollywood".