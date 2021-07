Johanna Solano se prepara para un nuevo reto deportivo

La presentadora de Nace una Estrella, Johanna Solano, asumirá un nuevo reto en las próximas competencias de ciclismo.

Nos contó que se trata de pruebas contrarreloj, a las cuales no está acostumbrada, todo lo contrario, siempre ha competido en carreras largas.

"Tengo una competencia a inicios de agosto en Parque Viva, es una contrarreloj por equipos, somos cinco chicas que competimos como equipo. Es una competencia súper explosiva y corta, no es a lo que estoy acostumbrada, me dedico a lo contrario, a la largas distancias, pero es para intentar cosas nuevas, retarme y no aburrirme, pues decidí empezar en distancias más cortas a ver cómo me iba", comentó la atleta.



"Y tengo otra competencia, el día de mi cumpleaños, el 9 de octubre, en Colombia. Es contrarreloj, solo que individual, soy yo solita, soy una de las invitadas especiales, es solo para colombianos, pero este año yo soy una de las invitadas especiales", agregó.

Este año, la ex Miss Costa Rica dejó de entrenar por dos meses, pero hace cuatro retomó su rutina.

"En este momento estoy mas enfocada en el ciclismo porque tengo dos carreras próximamente y al gym para aumentar la fuerza y el tono muscular. Entreno todos los días, menos domingo, justamente por el programa para llegar descansada y estar concentrada, pero en semanas normales, sino estuviera en Nace una Estrella, descanso los lunes", señaló Solano.

La presentadora entrena dos veces al día, un total de tres horas, y realiza las sesiones de madrugada para que no le "choque" con sus otros trabajos y tareas diarias.