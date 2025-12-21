Jogo apuesta por fortalecer el turismo: el 12% de los asistentes a PicNic son extranjeros

PicNic 2026 no solo se consolida como uno de los eventos musicales más importantes de la región, sino también como un motor clave para el turismo en Costa Rica. De acuerdo con datos de la organización, entre un 11% y 12% de las personas que asisten al festival provienen de otros países, una cifra que refleja el crecimiento del evento como destino cultural internacional.

Así lo explicó Adrián Gutiérrez, director de Jogo, productora a cargo del festival, quien detalló que el impacto turístico de PicNic es el resultado de una estrategia que se construye con mucha anticipación.

​“Este es un trabajo de 12 meses, 15 meses”, afirmó, al referirse a la planificación que implica posicionar al festival más allá del público local.

Gutiérrez señaló que, para la edición 2026, la organización lanzó la campaña “Pura vida, puro festival”, con la intención de reforzar la identidad costarricense y convertir la experiencia de PicNic en un atractivo para visitantes extranjeros.

​“Dentro de los datos interesantes que vimos este año está que la gente que viaja al festival ha crecido en un 3%, que eso en el total del festival es un montón. Un 11%-12% de las personas que van al festival, vienen de otros países”, explicó.

El director de Jogo destacó que el objetivo no es solo atraer artistas de talla mundial, sino ofrecer una vivencia que diferencie a PicNic de otros festivales internacionales.

​“Nosotros queremos darle esa esencia. Yo por mi trabajo tengo la oportunidad de viajar e ir a un montón de festivales y por mi experiencia, como la gente lo vive en PicNic, es increíble. La fiesta no para. Son 12 horas donde la gente lo da todo y eso es lo que nosotros queremos”, añadió.

Estas declaraciones se dan en el marco del anuncio oficial del lineup de PicNic Festival Centroamérica 2026, que estará encabezado por Christina Aguilera —quien se presentará por primera vez en Costa Rica— y Maná, que regresa al país tras más de una década. El cartel también incluye a figuras como Christian Nodal, Tyga, Young Miko, Juanes, Rels B, Mora, Yandel, Simple Plan y Farruko, entre muchos otros, además de una sólida representación de talento nacional.

La venta de entradas inició el pasado martes 16 al viernes 19 de diciembre, a través de eticket.cr, de forma exclusiva para tarjetahabientes American Express y BAC, con combos de dos días, mientras que a partir del sábado 20 de diciembre se habilitará la venta de entradas por día individual con todas las tarjetas.

Con su onceava edición, PicNic continúa evolucionando en producción, curaduría artística y experiencia para el público, al tiempo que refuerza su aporte a la economía creativa y al turismo, posicionando a Costa Rica como un punto estratégico dentro del circuito internacional de festivales musicales.