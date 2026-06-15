Joaquín Yglesias lanza ‘Alma Ibérica’, un homenaje a las grandes baladas españolas

El tenor costarricense Joaquín Yglesias lanzó oficialmente su nuevo álbum, Alma Ibérica, una producción inspirada en las grandes baladas españolas y que forma parte de un ambicioso proyecto internacional desarrollado durante varios meses.

El disco ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, iTunes y otros servicios de música.

La propuesta reúne canciones de reconocidos compositores e intérpretes españoles como Manuel Alejandro, Nino Bravo, Raphael, Camilo Sesto, Mecano y José Luis Perales.





Según explicó Yglesias, el proyecto también incluye una serie de videos musicales grabados en 12 ciudades de España y Portugal. Esa producción audiovisual se estrenará después del Mundial de fútbol.

“Es un proyecto sumamente complejo, costoso y ambicioso. Es la tercera vez consecutiva que realizo una producción internacional y me genera un enorme sentimiento de orgullo”, comentó el artista.

Alma Ibérica llega después de los discos dedicados a Italia y México, publicados en años anteriores. El cantante explicó que cada producción busca rendir homenaje a la identidad cultural y musical de distintos países.

Según el tenor, en el caso de Italia, el repertorio estuvo enfocado en canciones napolitanas y sonidos tradicionales. El proyecto de México se centró en la música mariachi. Para esta nueva entrega, Yglesias optó por las baladas españolas, un género con el que asegura tener una conexión especial.

​“No quise enfocarme en el flamenco ni en la copla porque no son estilos que domine. Preferí rendir homenaje a la balada española, que es la música que más admiro y que más me gusta interpretar”, señaló.

El artista destacó que varias canciones del álbum tienen un significado especial para él. Entre ellas mencionó ‘Carne viva’, además de tres composiciones de José Luis Perales, a quien considera su compositor favorito dentro de la balada en español.

​“Es un disco que se grabó en el alma. Todas las canciones tienen un gran peso emotivo y una gran dificultad vocal”, afirmó.

La producción audiovisual comenzará a publicarse a finales de julio. El plan contempla el estreno de un video por semana durante varios meses.

Yglesias adelantó que el proyecto culminará con un concierto previsto para noviembre. La presentación se combinará con su tradicional espectáculo navideño de cierre de año en uno de los principales teatros del país.