Joaquín Yglesias encenderá la Navidad con un concierto inspirado en Broadway

El tenor costarricense Joaquín Yglesias ya tiene todo listo para su concierto navideño 2026. El espectáculo titulado Luces de Navidad tiene meses de preparación y promete llenar a su audiencia de ese ambiente festivo que caracteriza diciembre, con clásicos de la época navideña.



La cita es el 28 de noviembre en el Auditorio Nacional a las 8 p.m. ﻿

Además del artista tico, participará la bailarina Yessenia Reyes, quien ha acompañado al tenor en múltiples proyectos y una orquesta de primera calidad.

"El show es muy visual. Tiene proyecciones de 80° y va a ser inspirado en la Navidad en Broadway, Nueva York, Times Square, muy al estilo Radio City Hall, una Navidad glamurosa", recalcó Yglesias.



Las entradas están disponibles a través de eticket.cr. Las localidades son primer piso, con un precio de ¢36.900 por tiquete, y segundo piso por ¢32.400. Ambos precios incluyen los cargos por servicio.