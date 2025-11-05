EN VIVO
Joaquín Yglesias encenderá la Navidad con un concierto inspirado en Broadway

El evento será el 28 de noviembre. Todos los detalles aquí.

Por Mariana Valladares 5 de noviembre de 2025, 10:43 AM

El tenor costarricense Joaquín Yglesias ya tiene todo listo para su concierto navideño 2026. El espectáculo titulado Luces de Navidad tiene meses de preparación y promete llenar a su audiencia de ese ambiente festivo que caracteriza diciembre, con clásicos de la época navideña.

La cita es el 28 de noviembre en el Auditorio Nacional a las 8 p.m. 

Joaquín Yglesias prepara su concierto navideño 2025

Además del artista tico, participará la bailarina Yessenia Reyes, quien ha acompañado al tenor en múltiples proyectos y una orquesta de primera calidad.

"El show es muy visual. Tiene proyecciones de 80° y va a ser inspirado en la Navidad en Broadway, Nueva York, Times Square, muy al estilo Radio City Hall, una Navidad glamurosa", recalcó Yglesias.

Las entradas están disponibles a través de eticket.cr. Las localidades son primer piso, con un precio de ¢36.900 por tiquete, y segundo piso por ¢32.400. Ambos precios incluyen los cargos por servicio.

