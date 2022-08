JM Cruz: “Los parientes que abusaron de mí sufrieron el mismo abuso”

Por Luanna Orjuela Murcia | 24 de agosto de 2022, 18:21 PM

José Miguel Cruz, conocido popularmente como "JM" se ha ganado el corazón de las señoras costarricenses por la calidez y la humildad que destacan en su trabajo como presentador y periodista en Más que Noticias.



El comunicador participó en la sétima temporada de Dancing With The Stars (DWTS) Costa Rica y, en la cuarta gala, se convirtió en el segundo eliminado de la competencia. Con su eliminación, JM se quedó con las ganas de llegar hasta la quinta gala, dedicada al "año memorable", durante la cual planeaba dar a conocer su historia de lucha como víctima de abuso sexual en su infancia.

Tras no conseguirlo, Teletica.com le ofreció la oportunidad de contar su historia en su plataforma, propuesta que aceptó y para la cual abrió su corazón para compartir el proceso de sanación que ha atravesado desde que, a los cinco años de edad, se convirtiera en víctima de abuso sexual por parte de un familiar en su natal Nicaragua.

"Cuando uno es niño y es ultrajado, tocado por una persona adulta, uno no se explica lo que está pasando porque uno es un niño. Cuando pasaron estos hechos yo tenía cinco años. Yo crecí sin saber que yo había sido abusado sexualmente. Fue hasta ya de grande que yo pude comprobar y pude ver todas las implicaciones que tenía. ¿Por qué? Porque cuando uno es víctima de esos hechos, le mutilan la confianza consigo mismo, la seguridad hacia uno mismo y, sobre todo, la relación con los demás. Sobreponerse a eso siendo niño o adolescente es duro, pero creo que ahí es donde viene la magia y la mano de Dios, porque él nunca, nunca me abandonó”, comentó JM Cruz.





Tras vivir esta experiencia, el perdón fue una herramienta fundamental durante su proceso de seguir adelante, además, asegura que su relación con Dios se fortaleció hasta el punto en el que decidió dejar todos sus traumas y proyectos en sus manos.



“Dios me dotó de una mente súper soñadora. Siendo niño, yo jugaba a ser periodista y creo que, en medio de aquel sufrimiento y aquella situación tan desgarradora que yo viví, me refugié en mis estudios porque mis papás siempre me dijeron que la mejor herencia que podíamos recibir era la educación. Yo les creí y decidí sumirme en los libros y empezar a estudiar, tanto que me convertí en el mejor promedio de la escuela y también en el mejor promedio del colegio”, recordó el comunicador.





En el año 2001, JM Cruz decidió despedirse de su natal Nicaragua para mudarse a Costa Rica en busca de cumplir su sueño de ser periodista; primero llegaron sus padres y luego se vino él, con una mochila en la cual empacó las tres mudadas que tenía. Llegó a Costa Rica y se matriculó rápidamente en la carrera de periodismo en la Universidad Latina.

Durante los primeros meses, y partiendo de su condición como migrante, asegura que sufrió discriminación, aunque lo manejó con una templanza que le permitió ver más allá de los comentarios hirientes que recibía. Nunca sintió vergüenza por su nacionalidad, y al día de hoy aprovecha cada oportunidad que encuentra para viajar a su ciudad natal, Estelí, a visitar a sus padres y hermanos.

“En el 2001 decidí venir a Costa Rica. Traía una mochila llena de muchos sueños, de muchas ilusiones y uno de esos sueños era convertirme en un periodista. Claro, venía con una mochilita con tres mudas, nada más. Y cuando venía entrando a San José y vi el montón de luces por el lado de Escazú, yo dije: ‘este es el país que me va a ayudar y me va a permitir cumplir mis sueños’. Y así fue. La verdad que Nicaragua fue la patria que me vio nacer, pero Costa Rica sin duda fue la madre patria que me ha visto crecer y que me ha permitido cumplir mis sueños, tener una actitud positiva, creer en mí, perdonar y dejar atrás el pasado, lo que fue, fue”.

Año memorable: 2022



A JM se le hace muy difícil escoger cuál ha sido su año memorable. Podría decir que fue el 2001, cuando se mudó a Costa Rica, o los últimos años de la década de 1990, cuando se enfrentó al proceso de sanación tras ser víctima de abuso sexual. Sin embargo, fiel a su lema de no mirar hacia atrás, finalmente elige al año 2022 como el más memorable, ya que fue el que lo llevó a participar en Dancing With The Stars (DWTS) como una estrella reconocida por sus 17 años de carrera periodística.

“En este formato muchas personas desean participar y el hecho de que te inviten viene a ser un reconocimiento por toda tu trayectoria, no solo en la parte periodística sino por mi recorrido como emprendedor y como persona. Por eso creo que este 2022 es un año muy importante, uno en el cual también me siento cómodo hablando sobre este tema (abuso sexual)”.

JM disfrutó tanto de DWTS que decidió participar por el comodín Wildcard que ofrecía la posibilidad a las estrellas eliminadas durante la competencia de regresar a la pista de baile más glamurosa del mundo; una oportunidad que su compañera, Gabriela Jiménez, rechazó.

“Yo creo que si yo hubiese estado en el papel de Gaby, yo hubiese hecho lo mismo porque ya uno sabe cuando lo dio todo, cuando uno ya se esforzó, ya lo disfrutó y dio hasta lo último de uno mismo. Creo que Gaby fue de las participantes que más lo dio, porque hay que darle una mención o una corona por las alzadas. ¡Qué mujer más acrobática y valiente! La admiro mucho”, dijo.

