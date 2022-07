JM Cruz fuera de gala 3 de DWTS por COVID-19

Por Luanna Orjuela Murcia | 8 de julio de 2022, 12:21 PM

El periodista, José Miguel "JM" Cruz, no será parte de la tercera gala de Dancing With The Stars (DWTS), tras dar positivo por COVID-19. La información fue confirmada por la productora del espacio, Vivian Peraza.

Cruz permanece en su casa cumpliendo con la orden sanitaria respectiva y aseguró que esta enfocado en su recuperación:

“Llevo dos días con fiebres altísimas, un poco cansado, triste también porque estoy fuera de la competencia esta semana. Pero con la esperanza y fe de volver a la cuarta gala para darlo todo porque tenemos JM para rato (entre risas). Espero en Dios salir de este estado de salud que no me lo esperaba, creo que nadie se espera vivir esto pero nos toca y hay que hacerle frente. Un abrazo muy especial y nos vemos muy pronto", dijo el comunicador en un audio a Teletica.com

La productora de DWTS comentó que, cuando ocurren este tipo de situaciones, la producción las maneja directamente y en conjunto con la BBC de Londres.

"Para este caso en específico, ellos nos dieron la opción de tomar una especie de comodín que se llama 'Bye' en el cual la pareja sale por completo de la competencia, se suspenden sus votos y el puntaje acumulado y regresan para la siguiente gala, que en este caso es la cuarta", detalló Peraza.

Peraza explicó que, desde la casa productora inglesa, se toman en cuenta distintos factores según el momento en el que esté la competencia, por lo que cada caso es distinto. Por lo tanto, indicó Peraza, "cada vez que pasa algo así, nos toca reportarlo a la BBC y ellos son los que nos dictan los pasos a seguir".

No se pierda de los detalles de la tercera gala de eliminación el próximo domingo a las 7 p. m. por Canal 7.

Lea también 7 Estrellas Lorna Cepeda: "Mucho más que 'La peliteñida" ¿Le pesó en algún momento la fama de su peliteñida? ¿Cómo afrontó un terrible diagnóstico con entereza y tranquilidad? Se lo contamos en este enlace.