¿Jim Carrey o un doble? La gala César 2026 desata teorías virales

La presencia de Jim Carrey en los Premios César 2026 generó un inesperado debate en redes sociales, luego de que usuarios aseguraran que el actor lucía “irreconocible” durante la gala celebrada el 26 de febrero en París (ver fotografía de Carrey en la portada).

La controversia creció cuando el maquillista británico Alexis Stone publicó imágenes insinuando que él, y no el intérprete canadiense, habría asistido en su lugar. La polémica ha llegado hasta reconocidos medios internacionales como CNN y Hola!.

Sin embargo, representantes del actor confirmaron que Carrey sí estuvo presente en la ceremonia y recibió en persona el César Honorífico, descartando cualquier teoría de suplantación.

Así se veía el protagonista de 'La Máscara' hace tres meses.

La polémica se encendió cuando Stone compartió en sus redes sociales fotografías y videos bajo el título Alexis Stone es Jim Carrey en París. Entre las imágenes destacó una en la que aparece una supuesta “máscara” con rasgos del actor, lo que llevó a numerosos internautas a cuestionar si se trataba de una elaborada caracterización.





El artista es reconocido por sus transformaciones hiperrealistas mediante prótesis, maquillaje profesional y pelucas, logrando imitaciones de celebridades que han confundido incluso a expertos en moda y entretenimiento.





En el pasado ha recreado a figuras como Jack Nicholson y Donatella Versace, consolidando su reputación por jugar con los límites entre la realidad y la ilusión.





En esta ocasión, la publicación provocó una división de opiniones: mientras algunos usuarios creyeron que Stone realmente había sustituido al actor, otros señalaron que la apariencia distinta de Carrey podría deberse a cambios físicos naturales o posibles retoques estéticos.





El discurso del actor en francés también alimentó las especulaciones, ya que no es su lengua materna. No obstante, organizadores del evento aseguraron que Carrey trabajó durante meses en la pronunciación de su intervención.





La situación volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la relación del público con las figuras públicas y las expectativas en torno a su imagen. Especialistas señalan que, cuando una celebridad reaparece tras un periodo de bajo perfil, cualquier cambio físico puede convertirse rápidamente en motivo de controversia digital.



