Jhayco Cortés se suma al cartel del PicNic Fest 2026

La tarde de este miércoles se confirmó la incorporación del artista puertorriqueño Jhayco Cortés al PicNic Fest 2026.

El anuncio se realizó a las 5 p. m., sumando al intérprete al cartel del sábado 21 de marzo, una de las fechas más esperadas del festival que tendrá lugar en el Centro de Eventos Pedregal.

La productora Jogo dio a conocer la noticia a través de las redes sociales oficiales del festival, confirmando la participación del cantante de éxitos como Holanda, Dakiti, Tarot y Sensual Bebé.

Con esta incorporación, la presencia de figuras clave de la música urbana se consolida en la undécima edición del evento.

El regreso de Jhayco a Costa Rica se da tras su última aparición en el país el pasado 6 de diciembre durante el concierto de Bad Bunny, donde fue uno de los invitados sorpresa de la noche. En aquella ocasión, ambos artistas compartieron escenario interpretando temas como Dakiti, Tarot y Cómo se siente, desatando la euforia del público.

Ahora, Jhayco tendrá su propio espacio dentro del festival, integrándose a una jornada que ya cuenta con artistas como Christina Aguilera, Christian Nodal, Mora, Simple Plan, Juanes, Trueno, Bomba Estéreo, Lunay, Enanitos Verdes, Orishas, Corina Smith, Juan Duque, Yan Block, Rainao, Tapón, Moodo, Sonámbulo, Sonia Slo, Asian y Joi.

Por su parte, el sábado 14 de marzo reunirá a figuras como Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel, Tokischa y Ozuna, quien fue anunciado previamente como otro de los platos fuertes del festival.