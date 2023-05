Jesy Odio: La tica que produjo videos para Weezer, Wiz Khalifa, Miley Cyrus y Megan Thee Stallion

Aunque para nadie es sorpresa que en Hollywood hay todo tipo de personalidades, algunas más amenas que otras, la meta de la costarricense siempre ha sido trabajar con personas agradables y "buena vibra".



“Yo soy una productora para directores, no busco un género específico, sino la mejor colaboración con artistas y directores. Me reúno con ellos y, dependiendo de su visión y de si son buenas personas, me interesa trabajar con ellos”, acotó.