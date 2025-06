Jessie J anuncia que tiene cáncer de mama en etapa inicial

La cantante británica Jessie J, reconocida por éxitos como Price Tag y Bang Bang, anunció que ha sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa inicial.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la artista de 37 años compartió la noticia con sus seguidores, asegurando que se someterá a una cirugía una vez concluya su participación en el festival Summertime Ball, que se llevará a cabo en Londres a finales de junio.

​“El cáncer es una mierda en cualquiera de sus formas, pero me aferro a la palabra ‘inicial’. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por algo similar o peor: esa es la parte que me mata. Solo quería ser abierta y compartirlo”, acotó.