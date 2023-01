Jessi Schifter: La artista detrás de la capa que usará Fernanda Rodríguez en Miss Universo

"Cuando me invitaron a diseñar la bata para el traje de baño de Miss Costa Rica, me emocioné mucho por la oportunidad que me dio María Fernanda. A ella le gustó mucho la forma en la que yo pinto y los colores que uso en mis cuadros.

"Pensé en hacer un diseño que estuviera inspirado en la libertad, en los derechos humanos y en la naturaleza de mi país. Por eso escogí una mariposa, que es un símbolo de libertad, la cual vuela para alcanzar sus metas", explicó la emprendedora de Sueño y Arte por Jessi.